À Donges, les grévistes pointent du doigt la très bonne santé financière de TotalEnergies. « On demande un juste partage. La question des salaires est centrale en France, elle n’est pas que sur TotalEnergies. Après, si chez TotalEnergies, on n’arrive pas à augmenter les salaires, où est-ce que ça se fera en France, avec une entreprise numéro un du CAC40 ? », rappelle Jérémy Pavy. Les salariés n’en démordent pas : ils veulent une hausse de 10% des salaires et une récupération de l’inflation sur l’année écoulée. Les grévistes de l’ensemble des sites paralysés ont voté, à la mi-journée, la reconduction de leur mouvement, hormis à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Un accord avait été trouvé mardi entre la direction du site et deux syndicats majoritaires. Une exception dans le conflit en cours.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy