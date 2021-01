« Que nul ne signe ni prenne au sérieux la pétition des récupérateurs, beuthieug-mbags politiciens, genre Moundiaye CISSE, Elimane Kane, Raddho et autres partenaires au lit du pouvoir. Ils veulent polluer, pirater la cause Boubacar Seye pour en profiter. La pétition Mayacine Diop est plus crédible. Nous l’avons déjà signée à près de 1000 et elle a été ouverte. Rien à voir avec cette autre petitionulle. Ses auteurs doivent savoir que le temps des sous-marins, plagiaires, est révolu. Allez vous rendormir sous le kepaar de Macky SALL ! Que personne ne signe cette louche pétition des calculateurs ». Adama Gaye Le lien de la pétition initiée par Mayacine Diop :

