Tout était bien parti pour les hommes de Jurgen Klopp, Mohamed Salah pensait avoir fait le plus dur en trouvant le chemin des filets sur une superbe passe de Firmino (67e). Mais les Foxes sont revenus au score, sur un coup-franc signé James Maddison (79e), puis Jamie Vardy donnait l’avantage à son équipe (81e) sur une erreur d’Alisson. Harvey Barnes a inscrit le but du break quelques minutes plus tard sur contre-attaque (85e). En l’espace de 6 minutes, les Reds ont craqués et laissent son adversaire du jour prendre six points d’avance.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy