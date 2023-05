Le leader de PASTEF, a été assigné en résidence surveillée dans son domicile, depuis ce dimanche après que la GIGN la ramené de force à la Cité Keur Gorgui. Face à cette mesure qui empêche au chef de l’opposition d’aller et venir, Amnesty International désapprouve et condamne : » L’État de droit commande la soumission de tous au Droit et à la loi, y compris de la part des autorités. Les restrictions aux libertés d’aller et de venir imposées à Ousmane Sonko, sans qu’aucun acte ne lui soit notifié, sont illégales et doivent cesser. « Peut-on lire sur le communiqué posté sur la page Twitter d’Amnesty International.

