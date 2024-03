Présidentielle 2024/Économie : Pape Ibrahima Kane sur Bassirou Diomaye Faye, « je pense que la première souveraineté qu’il veut conquérir, c’est la souveraineté de l’État sur ses ressources naturelles »

XALIMANEWS-Dans l’émission Le Grand Invité Afrique de RFI, le chercheur sénégalais Pape Ibrahima Kane qui est un spécialiste des questions régionales en Afrique est revenu est revenu sur l’alternance de ce dimanche 24 mars 2024.

Pape Ibrahima Kane est revenu sur le mot souveraineté qui apparu 18 fois dans les quatres vingts pages du projet de Bassirou Diomaye Diakhate Faye.

« Mais je pense que la première souveraineté qu’il veut conquérir, c’est la souveraineté de l’État sur ses ressources naturelles. On a le gaz, on a le pétrole. Il dit vouloir renégocier les contrats. Et on a aussi les phosphates, on a le zircon. L’agenda est vraiment de faire en sorte que le Sénégalais puisse jouir le maximum possible des ressources naturelles qui se trouvent sur son territoire ».A -t-il lâché.