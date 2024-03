Presse / Abdoulaye Sylla en Une : Le CORED souligne des dérives éthiques dans les médias

XALIMANEWS-Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie des médias (CORED) a exprimé mardi son mécontentement face à des pratiques contraires aux normes éthiques et déontologiques observées dans sept quotidiens, dont la Une est consacrée à l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla.

Dans un communiqué de presse, le CORED a noté que les quotidiens Dakar Presse, Lii quotidien, le Mandat, l’Exclusif, Source A, Les Echos et Wa Grand Place ont tous consacré leur Une du mardi 26 mars 2024 à l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla. L’organe d’autorégulation a souligné que le texte publié était source de confusion, car il était parfois signé par Abdoulaye Sylla et parfois sans aucune indication, rendant difficile de déterminer s’il s’agit d’une contribution, d’un communiqué ou d’une publicité.

Le CORED a regretté que ces quotidiens utilisent systématiquement la même photo pour illustrer les articles sur cet homme d’affaires, contribuant ainsi à la dégradation de la profession et renforçant les soupçons de corruption et de vente de Une, des pratiques de plus en plus courantes. Il a rappelé à ces quotidiens que de telles pratiques étaient contraires aux règles d’éthique et de déontologie et ne contribuaient pas à l’honneur d’une presse libre et indépendante, respectueuse du public.

L’organe a exhorté les responsables de presse à respecter l’article 43 du Code de la presse, qui les tient pour responsables des publications et diffusions de toutes sortes. Il a également rappelé le contenu de l’article 19 du même texte, qui stipule que les journalistes et les techniciens des médias ne doivent accepter aucun avantage ou promesse qui pourrait compromettre leur indépendance professionnelle ou leur expression de leur propre opinion.