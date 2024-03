Présidentielle 2024 : le rôle de la société civile le jour du scrutin, avec ses 1000 observateurs dont 500 fixes et 500 mobiles

XALIMANEWS-Pour le scrutin présidentiel sénégalais de ce dimanche 24 mars 2024, Le collectif des organisations de la société civile pour les élections se mobilise dans 14 régions du pays pour vérifier le bon déroulement du vote de ce dimanche. Ces observateurs feront remonter leurs informations au QG basé à Dakar.

« On regarde déjà les zones qui n’ont pas de couverture de réseau pour le signaler dans la base, et voir les observateurs qui ont des difficultés pour pouvoir envoyer les messages correctement. » Explique Khadija Mohamed membre de la société civile dans ce reportage fait par RFI.

Pour les membres de la société civile sénégalaise, ce dimanche, il s’agit d’être prêt pour observer les différentes étapes du scrutin et remonter d’éventuels incidents par sms et par messagerie sur l’ouverture à l’heure des bureaux de vote, la présence ou non de représentants des candidats au moment du dépouillement. Des informations collectées à Dakar et qui vont permettre de renforcer la crédibilité du scrutin selon Anta Faye Niang, responsable du programme :

« C’est très important dans la mesure où l’on est dans un contexte politique actuellement extrêmement tendu. Il est du rôle de la société civile d’oeuvrer à renforcer cette crédibilité du processus électoral. En vérifiant aujourd’hui que les opérations de vote se déroulent correctement, ça permettra de renforcer la confiance des citoyens dans les résultats qui seront issus des urnes le 24 mars. »

Cependant, selon Radio France Internationale, les membres de la société civile craignent des contestations post-électorales si les résultats venaient à être serrés entre les différents candidats. De ce fait, ce dimanche, 500 observateurs fixes et 500 autres mobiles seront donc déployés sur un échantillon de bureaux de vote représentatif pour collecter l’ensemble des données. Ensuite, celles-ci seront compilées ensuite à Dakar par ces volontaires mobilisés de la société civile.