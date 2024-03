Présidentielle 2024 : message de félicitations de Waly Seck à Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS-A l’instar d’autres personnalités des arts, le chanteur Waly Seck, via ses réseaux sociaux, a tenu à féliciter le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

« Quand on aime sa patrie, on ne souhaite que le meilleur pour elle. Félicitations au président nouvellement élu M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a été le choix d’un peuple plein d’espoir. Qu’Allah lui donne l’énergie et la force de porter ce lourd fardeau. Vive la démocratie,Vive le Sénégal ». Peut-on lire dans le message du fils de Feu Thione Seck.