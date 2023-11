Depuis 2000, c’est la première fois que le Sénégal fait face à une telle confusion au sommet de l’Etat, impliquant le ministère de la Justice à travers le président du Tribunal d’instance de Ziguinchor et le ministère de l’Intérieur et ses services centraux tendant à remettre en question la position de neutralité dont l’administration centrale sénégalaise a fait montre en matière d’organisation des opérations électorales. Aujourd’hui, qu’on le dise ou pas, cette position du ministère de l’Intérieur et ses services centraux, chargés de l’organisation de cette élection présidentielle, suscite débat sur la neutralité de l’administration centrale. La preuve, depuis quelques temps, certains observateurs de la scène politique, au-delà de leur démarcation face au refus de la DGE de délivrer les documents de collecte de parrainages au mandataire du candidat Ousmane Sonko, élèvent de plus en plus la voix pour disqualifier l’actuel Directeur général des élections dans l’organisation de cette 13e présidentielle de l’histoire politique du Sénégal.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy