XALIMANEWS : Libération avait annoncé que 257,681 millions FCFA avaient été volés, entre janvier 2019 et mi-avril 2020, à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (CCIAD). Mais selon le président du Conseil national des dirigeants d’entreprises au Sénégal (Cndes), les fonds détournés dépassent le milliard de francs. Le rapport d’audit interne qui a été commandité par le président de la CCIAD a rendu ses résultats. Libération qui détient le rapport des auditeurs internes détaille un carnage financier. Il y a eu, en effet, « détournement manifeste des deniers publics à d’autres fins, fraude sur les documents administratifs, falsification d’écritures et de signatures des chefs de zones, soustractions frauduleuses des deniers le la Cciad. L’agent M.D. Fall, manœuvre de statut occupait en même temps la fonction de planton encaisseur sans affectation, ni note de service. Le caissier P.M. Coulibaly, après son départ à la retraite le 31 décembre 2014, a bénéficié d’un contrat de prestation de 3 mois allant du mois de janvier au mois de mars 2015. Mais entre la fin de son contrat de mars 2015 et celui de janvier 2020, il continuait de percevoir sa rémunération mensuelle. Les auditeurs ont signalé une absence de contrôle qui a entraîné un laxisme au niveau de la caisse. Le principe de séparation des fonctions incompatibles n’était pas respecté.

