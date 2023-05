Le Sénégal est un pays en développement qui attire de plus en plus l’attention de la communauté internationale. Les réformes entreprises par le président Macky Sall ont permis de renforcer l’état de droit, les libertés fondamentales et la démocratie dans le pays. Le rassemblement organisé par la DSE France à travers son coordinateur Amadou Talla DAFF le 13 mai 2023 à Paris est l’occasion de mettre en avant les avancées du Sénégal et de souligner les défis qui se posent à lui.

