XALIMANEWS- Suite aux récentes émeutes au cours desquelles les jeunes révoltés ont presque brulé le pays, le président Macky Sall a dit avoir compris le message de la jeunesse. « J’ai vu nombre d’entre vous sortir dans la rue pour exprimer la colère de votre mal-vivre ; parce que vous n’avez pas d’emplois ; parce que vous aspirez à un avenir meilleur ; parce que depuis un an de lutte anti pandémie COVID-19, votre quotidien reste marqué par la morosité économique, les restrictions sociales et la limitation des espaces de loisirs et de détente » a reconnu le président dans son adresse à la Nation. En tout cas, « Le Témoin » quotidien a appris auprès d’une source très proche du président Sall que ce discours d’apaisement et de fermes promesses sera matérialisé par des mesures fortes. Comme pour dire qu’un léger remaniement ministériel n’est pas à écarter. Et Mme Néné Fatoumata Tall Mbaye, le ministre de la Jeunesse, fait partie des ministres les plus exposés du moment. Inconnue de la Jeunesse, Mme Néné Fatoumata Tall est également impopulaire de la banlieue dont elle se réclame politiquement.

La preuve, Madame le ministre de la Jeunesse, censée dompter cette jeunesse révoltée, était inexistante et invisible durant les émeutes. Aussi bien dans la rue que sur les plateaux de télévision et studios de radio. Pire selon un conseiller de son propre ministère, Mme Néné Fatoumata Tall semble être dépassée par cette jeunesse « mal éduquée » en quête d’emplois et de leadership. Toujours est-il que le président Macky Sall ne s’est trompé en disant qu’il va prendre en main sa Jeunesse.

Le Temoin