«Nous allons gagner les élections» Par ailleurs, l’ancien maire de Dakar dénonce «la torture endurée par les leaders de Yaw. Le mot n’est pas de trop», insiste Khalifa. «Nos jeunes ont subi des brimades et sévices des Forces de défense et de sécurité. C’est honteux et inacceptable. Certains ont été maltraités… Est-ce que nous devons laisser cela perdurer ; trop, c’est trop ; on n’acceptera plus que des manifestants pacifiques soient tués. Ça doit cesser», tonne Khalifa Sall. A moins d’une semaine de l’ouverture de la campagne pour les Législatives, Yaw, qui n’a pas de liste de titulaires, est sûre de sa «victoire». «Nous allons gagner lespopulations. Je vous le dis ici», poursuit-Il. Il faut rappeler que la mort de Goudiaby avait soulevé beaucoup de controverses. Dans un communiqué, le procureur de la République de Ziguinchor avait annoncé l’ouverture d’une enquête, suite au résultat de l’autopsie qui avait relevé une mort violente par choc hémorragique suite à une plaie pénétrante du cou causée par une arme blanche contondante.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy