D’après le collectif des journalistes, la société israélienne utilise les réseaux sociaux, notamment TikTok, pour atteindre les électeurs afin de répande une propagande en faveur de leur client en créant à volonté de faux compte. «Début janvier 2023, le système exploitait 39.213 faux profils différents, consultables dans une sorte de catalogue. On y trouve des avatars de toutes ethnies et nationalités, de tous genres, célibataires ou en couple. Leurs visages sont des portraits de vraies personnes piochées sur internet et leurs patronymes, la combinaison de milliers de noms et de prénoms stockés dans une base de données», ajoute le collectif. La société israélienne ferait également recours à l’espionnage de personnages clés en les plaçant généralement sur écoute ou en piratant leurs comptes sur les réseaux sociaux. «Pour démontrer l’efficacité d’un de ses outils, Jorge a pris le contrôle des systèmes de messagerie de plusieurs responsables africains de haut niveau», a déclaré aux journalistes un des responsables de la société.

