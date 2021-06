XALIMANEWS : Les populations du quartier Darou Médina Marmial, un quartier du faubourg de Sor, situé sur la corniche, à quelques encablures du village artisanal de la commune de Saint-Louis resteront profondément marquées par la disparition brutale d’un de leurs voisins, en l’occurrence, Baye Fall, un peintre âgé d’une quarantaine d’années. Ce dernier est retrouvé mort dans sa chambre, mercredi, dès les premières heures de la matinée. Les sapeurs-pompiers sont intervenus immédiatement pour évacuer le corps sans vie vers la morgue du Centre régional hospitalier de Saint-Louis. Baye Fall a rendu l’âme à la suite d’une courte maladie. Selon des témoignages concordants et recueillis sur place, ce peintre travaillait tous les jours et sans répit. Il serait victime d’un surmenage physique. Originaire de la commune de Ross-Béthio, il vivait seul dans une chambre qu’il avait prise en location à Médina Marmial. Il entretenait d’excellentes relations avec ses voisins et il n’hésitait pas à leur rendre d’énormes services dans la plus grande discrétion. Juste quelques heures avant son décès, nous confie El Hadj Boye, Maître-maçon, « nous avions eu une belle conversation et il ne donnait pas l’impression de souffrir d’une pathologie très grave, il m’a juste fait comprendre qu’il n’était pas en forme, c’est la raison pour laquelle, j’ai reçu un coup de massue lorsqu’on m’a annoncé cette triste nouvelle relative à cette mort subite, c’était l’ami de tout le monde, il donnait de l’argent sans ostentation ».

