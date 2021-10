L’utilisation de la poudre de Tabac par les femmes pour donner plus de tonus à leur sexualité, ne date pas d’hier explique Souleymane Sall du journal l’observateur. Au Fouladu comme ailleurs, elles sont de plus en plus nombreuses à introduire cette poudre à base de Tabac dans leur Vagin histoire d’agrémenter leur plaisir sexuel, mais les spécialistes en gynécologie, les dangers sont énormes et le traitement à risque.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy