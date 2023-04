Pour lui, la conjonction sexuelle «par surprise ou par force a été confirmée par la première personne qui a consulté la fille et qui a constaté des traces de sperme. Et surtout que la déclaration de la fille a été constante et invariable dès les premières heures. Et la plupart de ses dires ont été confirmés par l’accusé lui-même devant votre barre. Qui a déclaré ceci : «Tout ce que A. D a dit est vrai, sauf la pénétration.» Et c’est normal que l’accusé refuse cela». Il cite «l’acte de violence matérialisé par la marque sur le bras de la fille. Cette blessure n’est pas imaginaire, c’est réel. Quand la fille dit qu’il m’a plaquée et tordu la main, et les blessures (…) les marques de rougeur ont été également confirmées». Lors de son réquisitoire, il avait soutenu que «depuis le début, la volonté manifeste de Sitor était d’étouffer l’affaire. Il dit que c’est un coup monté pour lui nuire politiquement. Qu’il nous dise qui sont les commanditaires».

