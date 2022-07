Comme chaque année, l’ONG Direct Aid Society a remis des moutons aux populations nécessiteuses de 3 quartiers de Dakar. Lors de la cérémonie de remise organisée hier, le représentant de ladite ONG au Sénégal a dit toute sa satisfaction: « cette distribution gratuite de moutons à l’endroit des populations est une activité qui se déroule dans plusieurs régions à travers le pays. Cette année, comme les autres, nous arrivons à soulager la population grâce à Dieu. Nous remercions les autorités pour avoir facilité cette activité et pour leur participation dynamique à toutes les activités de l’ONG. Elles sont toujours présentes à chaque fois que nous les invitons à des activités similaires », a fait savoir

Mohamed Ahmed Sneiba, le Directeur général Direct Aid qui ajoute que le nombre total de moutons distribués à travers les 3 communes s’élève à 129 moutons et qu’au niveau national ce programme vise 3000 moutons.

Doune Pathé Mbengue, directeur du partenariat et des ONG au ministère de l’intérieur, maire de la commune de Camberéne qui a assisté à la cérémonie de remise des moutons a salué l’initiative qui donne le sourire aux personnes dans le besoin : « c’est un sentiment de satisfaction, il me plaît dans ces circonstances, après avoir rendu grâce à Allah, de magnifier encore une fois les actions que déroule Direct Aid Society au Sénégal globalement. C’est une ONG qui est dans la légalité parce que depuis son installation au Sénégal, elle travaille à se conformer aux lois et règlements. Dans le cadre de leurs programmes qu’ils déroulent pour la solidarité islamique, ses membres ont beaucoup œuvré dans les différentes régions du Sénégal. C’est une ONG qui s’est illustrée dans la région sud au moment où la crise battait son plein. C’est aussi une ONG qui, à chaque fois qu’on est en face d’événements religieux de la dimension de la Tabaski, mobilise ses efforts et ceux des partenaires, pour appuyer les familles démunies. C’est ce qu’ils sont en train de faire aujourd’hui et ils ne sont pas à leur coup d’essai. C’est une ONG qui est citée parmi les organisations gouvernementales les plus dynamiques dans le cadre de la solidarité islamique et c’est une occasion de les féliciter une fois de plus. Mohamed Sneiba, depuis qu’il est là, entretient de bons rapports avec les services de l’État mais aussi les populations sénégalaises en général pour avoir œuvré, avec ses partenaires, à appuyer sensiblement ces populations. Il a voulu de la manière la plus belle accompagner quelques populations de Camberéne pour éventuellement profiter de la ferveur de la Tabaski », a-t-il laissé entendre.

Son collègue Cheikh Gueye, membre du haut conseil des collectivités territoriales et maire de la commune de Dieupeul-Derklé, pour sa part, a manifesté sa reconnaissance par rapport aux actions renouvelées de cette ONG à l’endroit de la population sénégalaise en général avant de revenir sur les actions de grâce qu’elle ne cesse de mener: « des remerciements sans limites et à tout instant pour cette belle initiative qui apporte la solidarité à nos frères et sœurs démunis en ce moment de Tabaski. Nous vivons dans un contexte social et économique très difficile. Aujourd’hui, une tête de mouton coûte excessivement chère et quand une organisation de cette dimension pense soulager les populations en se ravitaillant d’un nombre extrêmement important de bêtes pour toucher une grande partie de la population du Sénégal, c’est une action de grâce qu’il faut remercier et amplifier. Il faut prier pour que Allah les gratifie des ses bienfaits pour qu’ils restent parmi nous et qu’ils continuent à chaque instant de nous abreuver de ces actions de grâce. Hier, c’était le ramadan, ils nous ont remis des produits à remettre aux populations nécessiteuses et aujourd’hui c’est la Tabaski et c’est une répétition mais renforcée. J’ai été agréablement surpris par la quantité de bêtes que j’ai trouvé ici et c’est au bénéfice des populations. Aujourd’hui, on peut dire que nous avons trouvé le sourire des populations qui étaient dans le désarrois, dans l’embarras et qui ne savaient pas quoi faire pendant cette Tabaski. Quand on leur offre une tête de mouton, je pense qu’on leur offre quelque chose d’extrêmement important et le Coran et la religion musulmane et catholique nous enseignent cela. C’est une association qu’il faut remercier parceque seuls les hommes de Dieu sont capables d’une telle générosité. Qu’Allah les bénisse et qu’il fasse que nous passions une fête de Tabaski dans de bonnes conditions », a-t-il dit.

Aly Saleh