XALIMANEWS- Le corps sans vie de l’adolescent non encore identifié et mort brûlé vif le 17 juin dernier lors de la manifestation non autorisée de la coalition de l’opposition Yewwi Askan wi (Yaw) à Dakar n’est pas encore mis sous terre. Il faisait partie des corps en souffrance à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec qui est désormais fermé pour des travaux de reconstruction et dont l’inhumation a été autorisée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy