XALIMANEWS- A l’occasion du Conseil des ministres de ce mercredi, abordant le renforcement de la souveraineté alimentaire, le Président de la République a rappelé son option d’intégrer le volet «souveraineté alimentaire» aux missions et à l’intitulé du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural afin d’asseoir l’extension des surfaces cultivées, l’amplification des productions agricoles et horticoles au regard du volume de nos importations et des modes de consommation.

