Dans l’optique de soulager les ménages en proie à la hausse des prix de certaines denrées de première nécessité, le gouvernement aurait décidé de renoncer à toutes les taxes sur le riz brisé importé. L’équation pour l’Etat, actuellement, est de s’assurer que les consommateurs, et non pas que les commerçants spéculateurs, puissent réellement bénéficier de la baisse des prix que cette mesure entraînera. En faisant passer le taux cumulé des droits de douane sur le riz importé, qui est actuellement de 12,7%, à 2,7% le riz importé, brisé et non parfumé, c’est-à-dire le moins cher, censé être celui qui est le plus consommé par les ménages sénégalais, on verrait son prix baisser de 30 francs Cfa par kilo. En d’autres termes, le kilo de riz brisé, qui oscille actuellement entre 350 et 400 francs Cfa, deviendrait alors, dans ce nouveau schéma, de 320 à 370 francs Cfa.

