À Thiès, depuis quelques mois, nous nous réunissons au sein de Benno Bokk Yakar (BBY). Nous avons réussi à mettre en place un cadre de concertation des partis alliés. Nous avons entamé des démarches en direction de l’ensemble des forces sociales de Thiès. Depuis un mois, ma candidature a été retenue pour poursuivre le travail, déjà entamé depuis 2014, pour l’ensemble des Thièssois. Depuis 2014, nous avons eu à organiser 15 éditions d’audiences publiques qui n’existent qu’à Thiès. Chaque six mois, j’invite les populations de Thiès et je fais le bilan en vue de la projection sur les six prochains mois. Lors des audiences, j’invite les citoyens, les associations à intervenir, pour au besoin, redresser les choses. C’est dans le cadre de la reddition des comptes, dans le cadre de la transparence, de la participation citoyenne. Nous avons beaucoup fait pour Thiès. Nous avons élaboré un plan de développement de la ville, et nous avons extrait de ce plan, un programme d’investissement prioritaire qui contient 75 projets pour un mont de 78 milliards 785 millions F CFA. L’État nous a énormément appuyés pour juste la mise en œuvre de ce plan au profit des Thiesssois. Aujourd’hui que nous sommes à mi-chemin, nous entendons poursuivre le travail avec l’assentiment des Thièssois. Nous avons donc décidé de présenter une liste pour les Locales du 23 janvier 2022.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy