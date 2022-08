En exil depuis des années après avoir tenté de renverser l’ancien président Idriss Déby Itno, Timan Erdimi est rentré jeudi à N’Djamena, à deux jours d’un dialogue national entre l’opposition civile et armée et la junte au pouvoir. Le chef de l’Union des forces de la résistance (UFR) doit participer, à partir de samedi, à un grand dialogue national inclusif, qui doit déboucher sur des élections « libres et démocratiques » et le transfert des pouvoirs aux civils. À noter également le retour hier soir d’autres rebelles en exil, dont Gassim Cherif a la tête d’une faction dissidente du CCMSR, un autre important groupe armé au Tchad.

Il y avait aussi des hommes politiques de sa famille comme Yaya Dillo Djerou. Timan Erdimi a déclaré être heureux et ému de revenir dans son pays après 17 ans d’exil, de revoir sa fille, ses petits-enfants et ses proches, il affirme qu’il faut maintenant participer à la construction du Tchad et, dit-il, se donne rendez-vous au dialogue national qui doit se tenir dans quelques jours, le 20 août à Ndjamena. Une vingtaine de minutes après son arrivée, il a quitté l’aéroport acclamé par ses proches, et a été escorté par un dispositif militaire important vers son hôtel.

