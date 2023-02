C’est en 1904 que la Grande mosquée de Tivaouane fut construite par l’homme de Dieu d’une dimension exceptionnelle, le grand érudit de la confrérie tijaniyya du Sénégal : Cheikhal Seydi El Hadji Maodo Malick Sy. Après plusieurs rénovations dans les années 1940 et 1950, la communauté Tijaniyya décide, en 1979, d’une extension de l’édifice pour accueillir plus de fidèles. Les travaux commencèrent mais furent stoppés quelque temps après. Après des décennies de blocage, les travaux de la bâtisse, relancés de plus belle, reprennent, financés par les fidèles eux-mêmes à travers une grande campagne de collecte de fonds initiée par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avec comme objectif de faire de la Cité de Maodo, une ville attractive sur le plan religieux et infrastructurel.

