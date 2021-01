Précisant que la coupe illicite de bois n’est pas un problème sénégalais ou gambien, mais un problème sénégalo-gambien, Aissata Tall Sall pense que cette pratique ne cesse de dégrader les conditions de vie des populations et constitue une sérieuse menace pour la stabilité de l’écosystème. Elle s’est réjouie de la saisie récente de plus de 1 900 voire 2 000 billons de bois, par les forces de sécurité et à affirmé que le défi reste majeur même si les deux pays ont déjà réussi à barrer la route aux délinquants internationaux. La patronne de la diplomatie sénégalaise révèle quand même que » les trafiquants de bois sont mieux équipés que nos forces de défense et de sécurité »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy