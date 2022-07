« On ne peut pas vivre sans un but dans sa vie. La vie est courte, donne-lui du sens. Quel est ton but ? Donne-lui un nom, donne-lui la chance de se réaliser ! Essaie de l’atteindre sans attendre. Sans but dans la vie, on est un errant social, un météore qui tangue au gré des moments et des espaces. Sans but précis, on vit dans l’agitation perpétuelle la prenant pour une action véritable. Vivre sans but, c’est être une feuille frivole qui se fait balloter par les aléas de la vie, c’est être incapable de marquer le monde de son empreinte, c’est être une sangsue sociale que chaque slogan mobilise, c’est être l’outil des autres, leur escalier social et leur instrument. Sans but défini, on est un transhumant affectif qui doute, un wagon qui se prend pour la locomotive de sa vie.

Fixe-toi un but, donne-toi les moyens de l’atteindre et tu auras une identité sociale propre. Celui.elle qui n’a pas de but dans la vie, est un fantôme humain socialement inexistant. Personne ne peut aider quelqu’un qui n’a pas de but. Celui.elle qui s’efforce à l’accompagner, peut perdre son temps car c’est tenter d’amener dans sa voiture quelqu’un qui ne sait pas où il va. »

Bon Vendredi

Dr Massamba GUEYE LBA