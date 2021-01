S’agissant de Ddd, les cadres de la République des valeurs de se demander : «Comment un esprit cartésien peut concevoir qu’un directeur de société nationale puisse rouler avec un véhicule d’un montant de 85 millions de F CFA (156 500 dollars) dans un pays classé parmi les 25 plus pauvres au monde, où plus de 70 % de la population vivent sous le seuil de pauvreté ?». Et de s’interroger sur les emplois fictifs qu’auraient créés le sortant. «Comment concevoir qu’il pourrait exister plus de 200 emplois fictifs payés par l’argent du contribuable, pendant que le chômage endémique des surdiplômés tarde à être dénouer ?», se demandent les cadres de la République des Valeurs. A l’actuel Dg de Dakar Dem Dikk, ils demandent : «Comment accepter qu’un Directeur général d’une société publique puisse embaucher des chargés de missions (marabouts) avec salaires équivalent à ceux des directeurs, adossés à une dotation de 300 litres de carburant par mois ?» Pendant ce temps, déplorent les cadres de la République des valeurs, «aucune auto-saisine par le Procureur de la République n’a filtré à ce jour pour enquêter sur l’utilisation de l’argent du contribuable sénégalais dans cette société. Ce mutisme interpelle même les esprits les moins avertis… ».

