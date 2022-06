Après la Sortie des membres de «Yewwi Askan Wi », la réplique des membres de la Coalition « Benno Bokk Yaakkar » ne s’est pas fait attendre. En Confèrence de Presse, la Coalition BBY reste catégorique et déclare à qui veut l’entendre qu’on est dans un État de droit et qui ose défier les institutions va le regretter et la stabilité de ce pays sera préservée et force restera à la loi.

Mieux, Yankhoba Diattara qualifie les leaders de l’opposition de « Pyromanes », de mécontents et de manipulateurs. Il dénonce sur la même lancée les appels irresponsables des leaders de l’opposition. Le ministre des Télécommunications souligne que la Bande à Ousmane Sonko a commis des actes d’amateurisme lors de la confection des listes électorales et dorénavant la Jeunesse de Benno va porter la réplique.

Par ailleurs, Monsieur Diattara interpelle la jeunesse de la Coalition à investir les medias et le terrain pour porter les réalisations et le bilan du Président Macky Sall. Le responsable politique « Thiessois » rappelle que c’est la première fois dans l’histoire politique de ce pays qu’un President a mis la Jeunesse et les femmes au coeur des politiques publiques.



Monsieur Diattara n’a pas raté de jeter des pierres à son ancien frère de parti en l’occurrence Déthié Fall qu’il qualifie de mécontent et qui a trahi Idrissa et le Parti Rewmi et souligne qu’il n’est pas à sa place.

Concernant la polémique sur les listes, l’Honorable Député Sira Ndiaye a rétabli les faits et souligne que la Caolition « Yewwi Askan Wi » va bel et bien participer aux législatives mais avec sa liste de suppléants. Et du coup Ousmane Sonko, Aida Mbodji, Déthié Fall et consorts sont recalés et ne vont en aucun cas participer à ces joutes électorales.