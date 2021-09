Il explique ainsi de quoi sera composé le projet Envol City, « Envol City nait et se distingue par une promenade urbaine de plus d’un kilomètre qui relie les trois espaces urbains composant le programme : Espace Dakar : zone résidentielle haut de gamme qui allie modernité, tradition et respect de l’environnement. Entre verdure et air pur, la qualité de vie est une réalité ! Espace Tombouctou : antre du Savoir par excellence avec l’école bilingue internationale pensée par un grand groupe scolaire. Espace Lagos : symbole de l’ouverture vers l’Afrique du futur avec des immeubles de grande hauteur offrant des appartements grand standing. La tour iconique dénommée KIGALI est un bijou architectural qui changera définitivement le visage de Diamniadio et le placera parmi les villes africaines les plus citées. La tour Kigali s’élèvera sur plus de 100 mètres et comprendra un Appart’Hôtel de plus de 140 appartements grand standing, espaces de bien-être, bureaux, piscine, restaurants gastronomiques. Espace Lagos prévoit aussi des centres sportifs et aquatique entièrement équipés et un centre commercial de dernière génération hébergeant une halle gourmande, véritable lieu d’expériences culinaires dont les habitants du quartier et les visiteurs pourront profiter ».

