Le onze type des quarts de finales dévoilé par l’UEFA est à dominante bavaroise, le Bayern éliminé par le PSG au cours de 2 gros matchs, est le club le plus représentatif avec 4 joueurs, Jérôme Boateng, Lucas Hernandez, David Alaba et Eric Maxim Choupo-Moting. Manchester City, qualifié aux dépens du Borussia Dortmund (2-1), place ses deux buteurs Riyad Mahrez et Phil Foden. Le reste de ce onze est composé d’Alisson Becker (Liverpool), Nacho (Real de Madrid), Chancel Mbemba ( Porto), Jude Bellingham (Dortmund) et Jorginho.(Chelsea).

