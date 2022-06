Serigne Mansour Sy Djamil demande, quant à lui, aux Hommes de sa génération de s’inspirer de l’expérience du fils de Tuabou, village situé dans le département de Bakel. «Nous devons transmettre à la nouvelle génération qui ignore ce combat, l’inviter à plus d’humilité, leur faire savoir que l’ouverture démocratique dont ils bénéficient a été le fruit d’une très longue marche. Quand j’entends les gens qui sont dans Yewwi askan wi dire qu’ils ont une opposition que le Sénégal n’ait jamais connue, mais quelle prétention !», crache le marabout-politique sous les applaudissements du public.Pour sa part, le modérateur Pr Mamadou Diouf appelle la génération actuelle à des débats civilisés dans l’espace public, notamment politique. «Ce qui me fascine, c’est cette dégradation terrible de la discussion politique. Des gens qui n’insultaient même pas sont devenus des insulteurs. Maintenant on s’insulte pour rester dans l’espace du pouvoir. Et ce livre montre que des gens effectivement se sont bagarrés, n’étaient pas d’accord mais étaient capables d’avoir une discussion civilisée», rappelle l’historien et ami de Abdoulaye Bathily. Effectivement, pour M. Bathily, Passion de liberté, c’est aussi pour une démocratie apaisée dans le pays. Il estime que la lutte ne s’arrête pas à l’alternative politique. Au-delà, il faut l’alternative, ajoute-t-il. «C’est-à-dire la transformation qualitative de la société et nous n’y sommes pas encore. Lesalternances se sont succédé mais il y a la répétition des erreurs, des fautes… J’ai montré comment pour nous qui venons difficilement de si loin qu’il soit encore difficile aujourd’hui de tenir une réunion ou une manifestation», se demande l’auteur. Il a d’ailleurs annoncé deux autres ouvrages en chantier dont un sur la crise malienne et un autre sur son expérience en Afrique centrale.

Mamadou Diop dit Castro, ancien compagnon de Bathily, appelle au sursaut de la gauche sénégalaise. Il dit : «La gauche manque à ce pays. Ça va dans tous les sens parce qu’il n’y a plus de fil conducteur, plus d’encadrement, plus d’éducation, plus d’engagement conséquent. C’est du népotisme, du clientélisme, du favoritisme.» Pr Abdoulaye Bathily déclare qu’à travers ce livre, fondamentalement, il veut apporter sa part d’expérience à la jeune génération. C’est à une invitation à la jeune génération à faire aussi son devoir, dixit Professeur.

