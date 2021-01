Avec un tel bilan désastreux, l’adresse à la Nation de Macky Sall le 31 décembre 2020 s’inscrit, une nouvelle fois, dans une longue traduction du déni et des occasions manquées. Les sénégalais s’attendaient à un discours de vérité et de responsabilité. Au lieu de reconnaitre ses errements, et faire l’inventaire de ses échecs (nébuleuse dans la gestion du Fonds Covid-19 par son beau-frère, Mansour Faye; échec de sa politique d’emploi pour la jeunesse), Macky Sall, comme à son accoutumée, s’est lancé dans un exercice périlleux, avec une longue litanie de ses « prouesses fictives », dont lui et ses partisans sont les seuls à en voir les effets.

Pour les sénégalais, l’année 2020 s’achève, sous le signe du désespoir : alors que le Sénégal s’enfonce irrémédiablement dans les méandres de la mal gouvernance, de la corruption endémique qui mine des pans entiers de la vie publique, du népotisme (la dynastie Faye- Fall règne sans partage et jouit d’une impunité totale), de l’arbitraire, de la gabegie, et du vol de deniers publics ; l’économie sénégalaise plombée par la Covid 19, croule sous le poids d’une dette abyssale et incontrôlée, conduisant certains experts et économistes à sonner l’alerte et à prédire dans les prochains mois, une crise de liquidités.

