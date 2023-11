D’après toujours le journal, des investigations douanières ont révélé plusieurs importations de fer à béton au nom de Gmt, pour une valeur de plus de 2 milliards Fcfa entre 2020 et 2021, provenant d’un pays européen. Les informations fiscales indiquent que M. Zada n’a pas respecté ses obligations liées à l’impôt sur le revenu. Après saisine de la Cellule de renseignement financier du pays d’importation du fer à béton, la Centif signale trois déclarations de soupçons impliquant Nihad Maharam Zada, liées à des transactions incompatibles avec son profil de client et des transferts d’argent suspects. Suite à ces investigations, la Centif a identifié des indices de blanchiment de fraude fiscale et a transmis le dossier au parquet.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy