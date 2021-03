XALIMANEWS- Une image montrant des hommes armés de gourdins en compagnie de deux jeunes à côté d’un pickup est en train de faire le tour de la toile. Les internautes ont montré leur indignation. Ils ont essayé de comprendre qui étaient ces gens et ce qu’ils étaient en train de faire avec ces jeunes. Xalima a pu rencontrer quelqu’un qui a eu la malchance de croiser le chemin de ces « gros bras ». Il explique comment il a été « kidnappé » pendant une heure et trente minutes : « nous étions dans un bus tata de la ligne 1 et une fois arrivés à hauteur du CEM Abdoulaye Mathurin Diop de Point E, on a aperçu des jeunes qui venaient du côté du marché Fass et qui saccageaient tout se qui se trouvait sur leur passage. C’est en ce moment que le chauffeur du bus a eu le réflexe de faire marche arrière afin d’éviter ces jeunes et il s’est garé dans une ruelle. Et d’un coup on a aperçu des hommes en cagoule et qui avaient en leur possession des gourdins et ils étaient à la poursuite des jeunes manifestants. En même temps trois personnes qui étaient dans le bus ont sorti leurs smartphones pour filmer la scène et c’est à ce moment là que 5 de ces hommes en cagoule sont montés dans le bus pour demander à ceux qui filmaient de les suivre et ceux là n’ont pas accepté alors les hommes en cagoule ont choisi cinq personnes dans le bus et nous ont amenés de force dans leurs voitures (L200) », indique ce jeune.

Poursuivant, il dira que ces hommes qu’il qualifie de nervis les ont menacés avant de fouiller leurs affaires. » Dans la voiture, ils nous ont fouillés et ils ont trouvé dans les poches d’un d’entre nous une carte de membre du parti Pastef alors cette personne ils l’ont mis dans une voiture. Pendant 1h et 30 minutes, nous étions avec eux ils nous menaçaient de mort après avoir supprimé les vidéos dans lesquelles ils apparaissent », narre-t-il.

Ce dernier qui rappelle qu’il est journaliste stagiaire dans un organe de presse de la place renseigne que les jeunes qui figurent dans l’image partagée dans les réseaux sociaux étaient à côté de l’un des 05 véhicules stationnés par les « nervis »: « dans toutes les voitures, il y avait des nervis et d’ailleurs un d’entre eux a mentionné les marrons du feux mais les autres l’ont interrompu. A côté de l’une des voitures, il y avait des élèves et c’est dans cette voiture que se trouve le militant du Pastef et ces jeunes voulaient le voir et c’est à moment là qu’ils ont été attrapés par les nervis », raconte ce dernier.

Mariama Kobar Saleh