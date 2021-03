XALIMANEWS- Les trois points pour le Paris-SG. Ce mercredi, lors de la 28e journée de Ligue 1, le Paris SG a disposé de Bordeaux (0-1). C’est Pablo Sarabia qui a fait la différence en première période sur une passe décisive de l’international sénégalais, Idrissa Gana Gueye. Dominés avant le repos, les Girondins sont revenus avec de meilleures intentions à la reprise, en vain… De son côté Lille grâce à un doublé tardif de Jonathan David (89e, 91e), l’ont emporté dans le même temps face à l’OM (2-0). Au classement, Lille conserve donc la première place avec 62 points, deux de plus que le PSG. Vainqueur de Rennes plus tôt (1-0), Lyon reste troisième. D’autant plus que Monaco, quatrième, s’est incliné à Strasbourg (1-0) sur un but de Frederic Guilbert dans les arrêts de jeu (90+1). But dans les arrêts de jeu aussi pour le Rémois Yunis Abdelhamid, à Nantes (1-2), tandis que tout s’est joué en première période entre Montpellier et Lorient (1-1).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy