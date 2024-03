Aly Ngouille félicite Diomaye

XALIMANEWS- Aly Ngouille la joue fair play. Dans un message rendu public, il félicite le candidat Bassirou Diomaye Faye qui l’a battu dans son fief, Linguère. « J’adresse mes félicitations à la Coalition Diomaye Président pour sa victoire dans la commune de Linguère. En tant que Maire et candidat à cette élection présidentielle, je remercie tous mes militants et sympathisants pour leur soutien et leur engagement indéfectibles. Je vous invite à rester unis et optimistes pour l’avenir », a-t-il écrit, tout en appelant ses militants à rester mobilisés pour l’avenir.