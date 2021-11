Seuls les voyageurs vaccinés seront admis, avec un test de dépistage du Covid-19 et en se pliant à un « contact tracking ». Après vingt mois de restrictions particulièrement mal vécues en Europe ou chez les voisins mexicains et canadiens, les États-Unis rouvrent ce lundi 8 novembre leurs frontières terrestres et aériennes uniquement aux voyageurs vaccinés, et à condition que certains critères soient respectés. Pour se prémunir des pays les plus affectés par le Covid-19, Donald Trump avait imposé dès février 2020 des restrictions sur les voyages en provenance de Chine. Puis le 13 mars, ce fut le tour des pays européens de l’espace Schengen. Suivaient quelques jours plus tard la Grande-Bretagne et l’Irlande, tandis que les frontières terrestres avec le Mexique et le Canada étaient en très grande partie fermées. Joe Biden avait ensuite confirmé ses mesures. Il était certes possible d’aller des États-Unis vers l’Europe depuis l’été dernier, mais les étrangers installés sur le sol américain et détenteurs de certains visas n’avaient aucune garantie de pouvoir retourner chez eux.

