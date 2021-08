Le Sénégal de Gorgui Sy Dieng, logé dans la poule D en compagnie du Cameroun, de l’Ouganda et du Soudan, court toujours derrière un premier trophée depuis son dernier sacre à domicile en 1997, face au Nigéria de Nwosu, Tundu Awojobi et Acha Mohamed. Depuis cette date, les Lions ne sont plus parvenus à soulever le graal continental, perdant au passage une finale en 2005 devant l’Angola et engrageant 2 médailles de bronze (2013-2017). Gorgui Sy Dieng, le joueur des Hawks dans la NBA, où il entame sa 8e saison, sera le fer de lance de la sélection sénégalaise, où des joueurs comme Pierria Henry, Maurice Ndour, Youssoupha Ndoye voir Ibrahima Fall Faye, peuvent dans un bon jour, déboulonner n’importe quelle montagne.

