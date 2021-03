XALIMANEWS-Les filles du CEMT et les étudiantes de l’UGB, ont réagi lors de cette 10e journée en s’imposant devant Bopp et l’UCAD, et se relancent du coup dans la course pour les play-offs, dans les poules A et B. Les 2 leaders, SLBC et Jaraaf, déjà qualifiés, ont enchaîné avec 8ème succès chacun.

