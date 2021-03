Les manœuvres se sont poursuivies à la faveur des hautes eaux du début d’après-midi. Et, peu après 15 heures, poupe et proue étant libérées, le navire avait retrouvé le bon sens de circulation au milieu du canal. « Nous l’avons dégagé ! », s’est félicitée dans un communiqué Boskalis, l’entreprise mandatée pour le sauvetage du bateau. « Je suis ravi de vous annoncer que notre équipe d’experts, en étroite collaboration avec l’Autorité du canal, a remis à flot l’Ever-Given à 15 h 05 », a déclaré Peter Berdowski, le PDG de Boskalis, félicitant les équipes qui ont fait face à une « pression (…) évidente et sans précédent ». Selon l’entreprise, 30 000 mètres cubes de sable ont été dragués et 13 remorqueurs ont dû être déployés. Le navire se dirige dans une zone située hors du canal pour être inspecté, est-il précisé dans le texte, selon Le Monde

