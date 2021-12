Nous avons été parmi les premiers à déplorer la situation de l’UADB de Bambey et n’avons surtout pas hésité à pointer du doigt au Recteur, à l’âne Cheikh Oumar et hiérarchiquement au SALL Maquis MAIS ! Il est inadmissible que la faculté de Droit de l’UCAD avec tous les obstacles qu’elle a confrontés pour maintenir ses deux sessions, croyez-moi avec beaucoup de sacrifices même ! ( le 2e semestre avec seulement 3 séances de td et 2 mois de cours magistraux qui ont aussi connu des perturbations tantôt coupure de courant, tantôt problème de micro, tantôt problème de baffle ou tantôt le prof ne vient pas ) que des gens soit disant représentant des étudiants dont je n’ai jamais voulu m’attarder pour parler de leur illégitimité et manque de crédibilité, des dirigeants de peu de vertu qui ne sont présents que pour leurs propres intérêts . Au nom de quoi !!! Tout ça parce que la FSJP souffre d’Amicale ! Des examens qui nous ont valu des nuits blanches, des jours et jours de révision compromis parce que des soit disant étudiants corrompus veulent voiler la face sur cette situation cruciale que vit nos camarades de UADB de Bambey. «Charité bien ordonnée commence par soi-même» . Pas longtemps, des étudiants de la Faculté de Droit ont été illégalement et de façon discriminatoire sanctionnés ; l’autorité avait décrété arbitrairement la session unique à ladite faculté et vous vous étiez enfermés dans un mutisme obstiné, comment pouvez-vous alors prétendre défendre l’UADB ? Comme je vous l’ai bien mentionné lors de nos altercations de ce matin, la cause est noble mais vous êtes illégitimes et incrédules. Nous ne cesserons de défendre nos camarades étudiants de Bambey mais nous défendrons aussi notre faculté. J’emprunte les propos de Sall Maquis sur les événements de Mars, “ Ce qui s’est passé ce matin à la Fac ne se passera plus jamais ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy