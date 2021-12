Il y’a peu, Sport évoquait évoquait l’intérêt du Séville FC pour l’international auriverde (21 sélections, 1 but) dans le cadre d’un prêt pour suppléer son compatriote Fernando (34 ans) dans l’entrejeu. Déjà, lors de la cérémonie du Golden Boy 2021, son agent Federico Pastorello s’etait exprimé au sujet de son client de 25 ans, affirmant de prochaines discussions pour sceller son sort : «Arthur a été choisi par un autre entraîneur et avec Allegri, il trouve un peu moins d’espace et, compte tenu du fait qu’il y a une Coupe du monde à l’horizon, son désir est de trouver un peu plus de continuité. Nous essayons de nous préparer pour trouver la bonne solution».

