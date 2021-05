Selon lui, il y a des étudiants qui font 5 années en Mater, au lieu de 2, tout en gardant leur bourse. « Les étudiants veulent que tous leurs camarades qui sont orientés en Master puissent avoir une bourse. C’est un problème, parce qu’il y a des étudiants qui ne sont pas sélectionnés en Master sur la base de critères académiques. Ils s’inscrivent dans des Masters payant sur la base de leur volonté et ils viennent demander et obtenir une bourse. L’autre difficulté réside au niveau des étudiants qui s’inscrivent et qui ne parviennent pas à être encadrés », a-t-il signalé. M. Anne d’ajouter :« Nous avons demandé aux instances académiques (départements et facultés) de nous faire parvenir les critères de sélection en master. De nous préciser le nombre de professeurs qui encadrent et l’effectif d’étudiants choisis par Master ».

