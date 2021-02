Selon l’agence sanitaire mondiale de l’ONU, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 signalés dans le monde a diminué la semaine dernière, et pour la troisième semaine consécutive. Même s’il y a « encore de nombreux pays où le nombre de cas augmente, mais au niveau mondial, c’est une nouvelle encourageante », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève. Pour le chef de l’OMS, le résultat est là et cela montre que « ce virus peut être contrôlé, même avec les nouveaux variants en circulation ». « Et cela montre que si nous continuons à appliquer les mêmes mesures de santé publique éprouvées, nous pouvons prévenir les infections et sauver des vies », a-t-il fait valoir.

