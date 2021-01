XALIMANEWS- Au moment où le vaccin contre le coronavirus fait l’objet d’une polémique au Sénégal, une auditrice de la Rfm dit être intéressée par le vaccin. Mieux, elle a appelé en direct pour se porter volontaire. « Les sénégalais passent tout leur temps à se plaindre et à critiquer les autres. Le président de la République n’a pas besoin de demander la permission pour prendre des décisions. Pour ce débat autour du vaccin, il faut savoir que les pèlerins qui doivent effectuer le Hajj prennent 4 vaccins et une fois à la Mecque on leur donne des comprimés et personne n’en connaît la composition. Donc il faut arrêter », indique la dame qui ajoute: « je me porte volontaire, je veux être la première, avec ma famille, à prendre le vaccin contre le coronavirus ».

