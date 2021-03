La Norvège a annoncé ce lundi la mort par hémorragie cérébrale d’une soignante de moins de 50 ans qui avait été hospitalisée après avoir reçu une injection du vaccin anti-Covid d’AstraZeneca, sans qu’un lien entre les deux puisse être établi à ce stade. C’est le deuxième cas analogue mortel signalé en quelques jours dans le pays nordique qui a suspendu jeudi « par précaution » le vaccin développé par le laboratoire anglo-suédois. Samedi, les autorités sanitaires norvégiennes avaient fait état de l’hospitalisation de trois membres du personnel soignant souffrant de thrombopénie (quantité anormalement basse de plaquettes sanguines), de saignements et de caillots sanguins. Pendant ce temps, le directeur général de l’Oms a confié que l’organisation allait tenir une réunion extraordinaire sur le vaccin AstraZeneca dès ce mardi 16 mars. « Le groupe consultatif d’experts de l’Oms sur la vaccination a examiné les données et est en contact étroit avec l’Agence européenne des médicaments. Et nous nous réunirons mardi », a ainsi déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. N’empêche, «nous ne voulons pas que les gens paniquent et, pour le moment, nous recommandons que les pays continuent de vacciner avec AstraZeneca », a indiqué la cheffe scientifique de l’Oms, Soumya Swaminathan. Avec Afp

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy