Le groupe des D -Médias a vu ses comptes (Sen tv, Zik Fm et La Tribune) fermés par le fisc. Et ce vendredi, le comble, tout ce qui restait dans les comptes, plus 67 millions, a été prélevé. alors que les travailleurs sont toujours dans l’attente de leurs salaires. Ce groupe de presse, leader télé et radio, selon les derniers sondages, n’a pu consommer cette retentissante performance, à cause de ses démêlés avec le fisc. Après la fermeture du compte de Sen Tv en 2021, les deux autres comptes, Zik Fm et celui du quotidien La Tribune, ont été finalement fermés, en cette fin d’année fiscale. Pis, lesdits comptes ont été délestés du restant, plus de 67 millions. Alors qu’une confrontation était attendue avec les contrôleurs. Qui n’ont rien décelé comme anomalie, lors de leur séjour de trois mois chez Bougane.Des pratiques jugées malsaines par la Direction qui a toujours contesté ce que lui réclame le fisc. Une situation difficile à supporter pour les 600 travailleurs qui broient du noir et qui n’ont pas encore reçu leurs salaires de novembre.

