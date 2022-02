Dakar, le 23 Février 2022 La crise qui gangrène l’espace scolaire depuis des décennies préoccupe tout citoyen aussi soucieux de l’éducation que du devenir de nos enfants.. Le gouvernement de Macky Sall, jouant dans le dilatoire, la filouterie, le subterfuge et la diversion, s’est malheureusement décrédibilisé aux yeux des enseignants qui n’ont autre alternative que d’engager une lutte de survie. Les griefs qui font l’objet de ce sempiternel combat relèvent justement de leur détermination légitime à rendre à cette corporation toute la dignité et la considération qu’on lui doit. À la limite du sacrifice, les soldats du savoir se placent quotidiennement à l’avant-garde du processus de développement économique et social du pays, pour celui qui sait apprécier la valeur de l’éducation dans la société. C’est pourquoi, le Grand Parti, à travers la Convention nationale des enseignants, soutient les exigences des syndicats portant sur l’égalité et l’équité dans la correction du système de rémunération des agents de l’État. Nous exhortons l’État de mesurer avec lucidité toutes les conséquences de cette fâcheuse situation dont il est le seul responsable. Nous condamnons avec notre dernière énergie l’attitude du gouvernement qui ne se limite qu’à manipuler l’opinion par l’annonce en grande pompe de montants largement en dessous des aspirations des enseignants. La CNE-GP appelle, de tous ses vœux, ses collègues à une mobilisation sincère autour des secrétaires généraux des différents syndicats jusqu’à la victoire finale. Nous invitons également à la vigilance et à l’unité dans l’action et les prises de décision, seuls gages de réussite pour la revalorisation de la fonction éducatrice. Nous demandons aux élèves et aux parents d’accorder une confiance solide aux leaders du mouvement syndical et de croire à leur bonne foi à une atmosphère d’apaisement et de paix durable dans le milieu scolaire. « Seule la lutte libère ». La Convention Nationale des Enseignants du Grand Parti

