Souriant, serein et relaxe, voilà le Macky que l’on a vu hier lors de l’inauguration du Stade Abadoulaye Wade à Diamniadio.



Battu dans les plus grandes villes du Sénégal lors des élections locales, la coalition Benno Bokk Yakaar dirigée par le président de la République Macky Sall n’a jamais été aussi secouée par l’opposition. Une situation qui a surpris plus d’un faisant installer un doute sans commune mesure dans la tête du lion Macky. Des doutes qui l’ont forcé à retarder le remaniement ministériel qui devait être effectif depuis le vote en urgence de la loi modifiant la constitution pour rétablir le poste de premier ministre.

Cependant, le leader de Benno a reçu une aide non moins négligeable qui est celle du sacre des lions lors de la CAN 2022. Par conséquent, depuis le 6 février Macky nage dans un océan de grâce car jamais le peuple sénégalais n’a été aussi uni et solidaire, et cette union est symbolisée par la présence de la coalition Yewwi Askan Wi lors de l’accueil des lions à Dakar au lendemain du sacré continental.

C’est dans cette même dynamique que nous avions vu un Macky plus que jamais heureux et fier. On ne va pas oublier la dédicace à la Première Dame qui montre à quel point on avait un Macky heureux. Ainsi, le lion vit l’un de ses plus grands moments avec une période de grâce sans inquiétude et un cote de popularité qui ne cesse de prendre des galons.

Néanmoins, il est indispensable de se demander combien de temps va durer ces moments de gloire quand on sait que dans 4 mois se tiendront les élections législatives.

Cheikh Ousmane Diallo