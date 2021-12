Les jouissances pour une décision finale à l’élection présidentielle en gambie déroulent bien, ce 4 décembre 2021. Ladite élection pourrait connaître une surprise de taille avec la victoire d’Ousainou Darboe, candidat de l’UDP. Des sondages de l’International World observers (IWO) le place favori. Suivant le déroulement des votes sur l’étendue du territoire gambien, Ousainou Darboe pourrait bel et bien, remporter l’élection avec une différence énorme de voix. L’heure fatidique a sonné en Gambie. L’élection présidentielle qui se tient présentement dans ce pays frontalier, semble être favorable à Ousainou Darboe, candidat du parti progressiste du peuple (UDP), véritable challenger du Président sortant, Adama Barrow. L’homme qui a fini d’effectuer une parfaite camapgne électorale garde bien espoir de son sacre au soir de cette élection. Le challenger de Barrow, Ousainou Darboe a fait montre de son expérience électorale. Durant la campagne, il a drainé dans différentes localités gambiennes. Des foules immenses de militants ont suivi sa campagne. Plébiscité par la vieille génération, les femmes et les primo-votants, ce leader est à sa deuxième tentative de conquête du pouvoir. Avec de nouvelles stratégies de assez spécifiques, Darboe a été convaiquant dans l’exposé de ses multiples projets et programmes de gestion de l’Etat gambien. Décrit d’une certaine éthique, Ousainou Darboe, très stratégique et motivé, a considéré qu’Adama Barrow de candidat de la transition. Alors que, lui, il a de réélles ambitions pour changer les choses dans son pays. Après avoir effectué son vote, il a appelé les électeurs au calme. L’essentiel, c’est de voter, tout en attendant le verdict des urnes. N’empêche, il espère une bonne moisson des suffrages de ses compatriotes à cette élection présidentielle. Son aura extraordinairement, démesurée et débordante attire et accroche. Les vieux, les primo-votants et les femmes l’ont manifesté une certaine sympathie et comptent sur son sacre de ce soir pour un mieux être et devenir. D’après certains gambien, son sacre ne serait qu’une question de formalité. Et, c’est déjà fait…

